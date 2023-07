Idén korán kezdtük a nyaralás szervezését, már februárban kerestük azokat a szállásokat, ahol egy helyen tudunk lenni 12-en (5 felnőtt és 7 gyerek). Három család tervezett együtt, s mivel a választott dátumunk is fix volt, nehezen, többszöri próbálkozásra találtunk Viren helyet. A magyar szállásközvetítő egy ház felső szintjét ajánlotta, ahol két háromszobás apartmanban tudtunk helyet foglalni, hét éjszakára összesen 1920 euróért (130€/éj/6fő + 50€ takarítási díj, apartmanonként). Meg is nyugodtam, amikor letudtam a foglalást, ezután viszont a horvát nyaralásos közösségi csoportokban csak olyan véleményeket olvastam a szigetről, mint „bárhova, csak oda ne”, „gyerekkel még véletlenül se”, „Virnél minden jobb”.

Fotó: Zs. K.

Nem mondom, hogy nem aggódtam, főleg, hogy én találtam ezt a lehetőséget a társaságunknak, de aztán együtt rácáfoltunk ezekre a lehúzó véleményekre. Tény az is, hogy a mi családunk másodszor járt Horvátországban, és egyáltalán külföldön, tengerparton, így kevesebb viszonyítási alapunk van a világutazóknál, ugyanakkor a nyaralás nagyrészt nekünk arról szólt, hogy a barátainkkal együtt lehessünk, és a gyerekek is kiélvezhessék az egy hetet. Nekik pedig minden jó, ha van strand, az pedig volt minden nap, a part 150 méterre volt az apartmanunktól, a közös teraszról ráláttunk a tengerre, úgyhogy ez abszolút pozitívum volt.

Forrás: Zs. K.

Vir Lucica részén szálltunk meg, itt a part elég egyenetlen, gyerekeknek tényleg nem a legideálisabb, mert ők is, és mi felnőttek is estünk-keltünk a vízben a köveken, ugyanakkor kicsit odébb, a sziget másik részén volt aprókavicsos, kevésbé durva talajú part (Jadro), amit mi a belvárosi kirándulásaink során néztünk meg, strandolni maradtunk a közeli partszakaszon, illetve egyszer átutaztunk Nin-be, a Királynő strandjára (Kraljičina plaža), amit a horvátok homokos partként ajánlanak, mi magyarok pedig ezt inkább sódernek neveznénk.

Forrás: Zs. K.

A víz nagyon meleg, sekély, és itt gyógyhatású iszap is található, amivel sokan be is kenik az egész testüket. Mi nem próbáltuk, és összességében valamiért nem is tetszett nekünk ez a strand. Egy szelesebb napon elmentünk a kihagyhatatlan Vörös sziklához (Crvena Stijena), amelynek látványa valóban lenyűgöző, a parton viszont rengeteg szemetet találtunk, ami miatt inkább csak kirándulásra és szép hátteres fotók készítésére találtuk alkalmasnak. Szintén emiatt volt érdemes a világítótoronyhoz is ellátogatni.

Forrás: Zs. K.

Volt bennünk egy kis aggodalom amiatt, mert mindkét helyet csak olyan úton tudtuk megközelíteni, ahová „behajtani tilos”, illetve „behajtás csak engedéllyel” táblák mellett kellett elmennünk, de mindenhol azt olvastuk, hogy ennek ellenére be lehet menni autóval. Délután a várhoz (Kastelina) látogattunk el, ezt szintén ajánlott megnézni, nagyon szép környezetben található a Kozjak sziklazátonynál. Szintén esti kirándulást tettünk egy nap Zadarba, ami csupán 27 kilométerre van Virtől, és nem érdemes kihagyni.

Fotó: Zs. K.

Fotó: Zs.K.

Praktikus tanácsok a Virre készülőknek

Mi Pécsről barcsi határátlépéssel Zágráb felé autópályán utaztunk a szigetre, és megfogadtuk, hogy szombaton soha többé nem indulunk útnak sem odafele, sem visszafele. A dugókkal még csak-csak számol az ember, de a zsúfolt, tömött pihenőhelyek, illemhelyek miatt nem érdemes ezen a napon menni. Jó tanács, hogy a fizetőkapuknál inkább kártyás fizetéssel készüljünk, euróból ugyanis nem mindig adnak vissza a horvátok. Ugyanez a tanács vonatkozik minden olyan helyre, ahol nem szeretnénk borravalót hagyni. Hazafelé útra érdemes még a szigeten tankolni, mert a pályán a legtöbb helyen már csak prémium gázolaj volt elérhető, ez szintén nem a legkorrektebb megoldás a vendéglátóktól.