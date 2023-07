– Már tél elejére már elérkeztünk odáig, hogy meg kellett bontani a csoportot, mert 35-40 emberrel már nem lehet egyszerre foglalkozni. Így lett 45 év alatti és feletti részleg. Azt látom, hogy nagyon sikeres lett a klub, az emberek önfejlesztése mellett – hiszen ez volt az elsődleges cél – párok is alakultak, de ők is visszajárnak a csoportfoglalkozásokra, mert nagyon jól beilleszkedtek a csapatba, szeretettel fogadjuk őket is. Nagyon jó a közösség abból a szempontból is, hogy segítik egymást a hétköznapoban, a mindennapokban. Sokat jelent számukra, hogy nincsenek egyedül, tudják, hogy kit lehet felhívni telefonon. Számos programot szerveznek, kirándulnak, kvízek és vacsoraestek is helye kapnak, színházba, moziba látogatnak. Szeptembertől tervezek néhány változtatást, de a fő terület továbbra is az önfejlesztés lesz – folytatta a párkapcsolati szakértő.

Mármarosi Melinda hangsúlyozta, önmagunkkal való kapcsolat és tudatosság jelenti egy jól működő párkapcsolat alapját, amelyhez az öröklött családi mintáink, az őseink életének ismerete is hozzátartozik.

– Nyilván ez nem tőlem függ, de jó ötlet lenne akár az iskolákban bevezetni erre irányuló órákat, amelyek során megismerhetnék a fiatalok magukat és a családjukat, családfájukat. Hiszen az egyik legmeghatározóbb dolog, hogy tudjuk, honnan jöttünk, mi a szerepem a családban, milyen emberek vannak körülöttem. Ebben közrejátszhat mind a nemzetiségi hovatartozás, mind a felmenőink története, adott esetben a háborús eseményekben játszott szerepe, illetve a legfontosabb kérdés, hogy vártak-e a szüleim?

– mondta Mármarosi Melinda.

Hozzátette, a családfánk ismerete segít tisztába kerülni saját magunkkal, ami pedig a párkapcsolatban betöltött szerepünkre is nagy hatással van. Sokan, úgy tűnik, ennek hiánya okán, illetve a társadalmi elvárások súlya miatt maradnak olyan párkapcsolatban, amelyben nem boldogok igazán, nem tudnak benne fejlődni, vagy hatékonyan megoldani a felmerülő konfliktusokat.