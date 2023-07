Vendégünk volt Nagy Zsolt az Enemy Squad alapító tagja, a Psn Zrt. Breaking szakosztály vezetőedzője. Zsolték a break által bejárták az egész világot. Volt, hogy Mallorcán utca táncból éltek meg. Felléptek Dr. Alban-tól kezdve Hadaway-ig, sőt az ATP Tour tenisztorna nyitó eseményén is brékelhettek Monte- Carlo-ban. Mennyi edzés kell, hogy valaki jó bréktáncos legyen? Milyen mozgásformák ismerete segíti ennek a táncnak az elsajátítását? Beszélgettünk még az utánpótlás nevelésről is, melyben Pécs városa kulcsfontosságú szerepet tölt be.