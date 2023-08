A gyerekeket csillámtetoválás és gyöngyvasaló foglalkozás várja, 14 órától Gál Erzsébet festőnő térítés ellenében karikatúrákat készít az érdeklődőkről. 15 órától „tolerancia-foci” programmal és játékos foglalkoztatóval készül az Énmárka és Stílus – Nők egymásért és a Jövő Generációért Egyesület.

A színpadon is változatos fellépőket ígérnek a szervezők, lesz 10-től délelőtti torna, majd több Horvátországból érkező énekkar is bemutatkozik. Fellép a Romonyai Rozmaring Hagyományőrző Néptáncegyesület, a Baranya Mazsorett Sportegyesület, valamint Richard Davidson bűvész, a Vasasi Bányász Fúvószenekar, a Pécs Város Mazsorett Együttes, a Khepelipeske Rom Tánccsoport és a PTE Brass Band. Az Oberon Társulat a Pipogya férj – Asszonynevelés című előadását kínálja a közönség számára, este fél kilenctől pedig retro disco zárja a programot.

Mindemellett kerámiafestésre, valamint Hungarikum-játszóházon való részvételre, illetve a kerámiafestés kipróbálására is lesz lehetőség. Lesz kézműves játszóház, óriási társasjáték, valamint mesesarok és népi játék is.

A rendezvény során a finom falatok sem hiányozhatnak, hamburger, lángos, kürtőskalács, vattacukor, popcorn, italok és fagylalt is elérhető lesz. A látogatókat kirakodóvásár is várja, illetve a felnőtteknek borstand is enyhülést kínál.