A családi napon jelen volt a település polgármestere, dr. Csörnyei László, aki arról tájékoztatott minket, hogy több nevelőszülős család is él a faluban, akiknek szeretnének segítséget nyújtani abban is, hogy be tudjanak kapcsolódni a település civil közösségének életébe.

Már a családi nap első óráiban vidám hangulat uralkodott. Kovácsné Dittrich Tímea a Hosszúhetényi Nevelőszülők Egyesület elnöke, nevelőszülő és egyben a rendezvény egyik szervezője elmondta, hogy sikerült egy olyan napot összehozni, ahol felhőtlenül ki tudtak kapcsolódni a családok. A nap reggeli ébresztő aerobic-kal kezdődött, de lehetőség volt lovaskocsizásra, sportversenyen való részvételre, arcfestésre és főzésre is.