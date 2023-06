– Ahol éltem, ott volt egy nevelőszülő pár, és ott nagyon sok pici gyermek volt. Gyakran eljártam hozzájuk, imádtam a gyermekeket, a pici cipőiket, és akkor döntöttem el, hogy én is nevelőszülő szeretnék lenni. Bementem a gyermekvédelmi központba (az akkori illetékes szervezethez), jelentkeztem nevelőszülőnek. Pár hónappal később már 3 gyermeknek nyújthattam biztonságot, testvérek kerültek hozzánk, majd rá egy évre jött a féltestvérük is, 3 hónaposan. A nagyobb fiúk akkor mentek el, amikor már úgy érezték, hogy lábra tudnak állni, és lábra is álltak. Aztán összeismerkedtünk Nándival és akkor így sorba jöttek a gyerekek. Testvéreket kaptunk, négyesével, hármasával, kettesével, és volt, akinek nem volt tesója