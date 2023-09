Vendégünk volt Takaró Kristóf, színművész. Takaró Kristóf kezdetben sok olyan szerepet kapott amivel nem tudott egészen azonosulni, de amikor elkerült Kaposvárról, ahová egyetemre járt Pécsre, akkor ez is megváltozott. Egyre több olyan szerepben találta magát, ami közel áll a lelkéhez. Elárulta kedvenc művét is, illetve írói ambícióiról is beszélgettünk. Hogyan tanulnak a színészek szöveget? A szerepeket mennyire könnyen tudja letenni egy-egy előadás után?