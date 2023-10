Nyersen, vagy hőkezelve fogyasszuk?

A hideg idő beköszöntével gyakoribbak lesznek a vírusos, bakteriális eredetű légúti és egyéb megbetegedések így az immunrendszerünk védelme érdekében szedhetünk még C-, A- és E-vitaminokat is. Jó természetes forrása az A-vitaminnak például a sárgarépa, az édesburgonya, a fejes saláta, a zellerzöld. C-vitamin-forrásunk a paprika, a citrusfélék, amiket érdemes frissen fogyasztani. Az E-vitamin esetében pedig már egy evőkanál búzacsírával is fedezhetjük a napi szükségletünket, melyet joghurtba, zabkásába, kekszbe keverve növelhetjük rostbevitelünket is. Továbbá jó természetes forrás még az áfonya, a barack, a belsőségek és az E-vitaminnal dúsított olajok és margarinok.