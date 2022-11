Szántóri Patrícia is úgy gondolja, hogy a karácsony fontos részét képezi a finom ételek és a közös családi étkezések. Ilyenkor számos olyan fogás is az asztalokra kerül, ami rengeteg szénhidrátot és zsírt tartalmaz. Ezért kifejezetten lényeges, hogy az ünnepek alatt is ügyeljünk a mértékletességre és az egészségünkre, főleg, hogyha már küzdünk valamilyen alapbetegséggel.

Az ételek elkészítése során ügyelni kell a sózásra és érdemes zsírszegény ételkészítési eljárásokat beépíteni a sütés-főzés menetébe, mint például a párolás vagy a sütőzacskóban sütés. Manapság egyre gyakoribb a háztartásokban a forrólevegős sütők használata, ami nagyon jó módja a hozzáadott zsír, olaj mennyiségének csökkentésére. A fűszersók helyett érdemes szárított vagy friss fűszernövényeket használni, illetve tálaljunk fel friss salátákat a sültek mellé, amiket olajos magvakkal vagy gyümölcsökkel dobhatunk fel.