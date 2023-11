A felhívás szerint a korábbi évekhez hasonlóan a pályázóknak most is 5 darab karácsonyfadíszt kell készíteni természetes anyagokból, majd azokat december 8-ig eljuttatni (akár postai úton is) a Tenkes Csárdába. S mint mindig, a szervezők most is díjazzák a szülőket, mert támogatják gyermekeiket, hogy részt tudjanak venni a pályázaton. A díjazott munkákkal együtt minden pályaművet Vízkeresztig kiállítanak a nagy múltú, Baranya Megyei Értéktár részét képező Tenkes Csárdában.

A természetes anyagokból készített karácsonyfadíszeket a 14. életévét meg nem haladó gyermekektől várják, és egy pályázó maximum 5 művel jelentkezhet. Az eredményhirdetés és a díjátadó időpontja december 17-én lesz a Siklósi Várban, az Adventi Sokadalom keretében.