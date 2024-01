A tavalyi év nem feltétlenül a nagy sikerfilmekről szólt – és erős a gyanúnk, hogy 2024 is hasonló lesz. Ugyanakkor ne legyintsünk már előre az új esztendő felhozatalára – előfordulhat, hogy valamelyik film mégis bevonul a mozitörténelembe. Visszatér például Deadpool, új résszel jön a Majmok bolygója, folytatást kap a Gladiátor, a Beverly Hills-i zsaru, de még Joker is visszatér a vászonra. Czeczon Enikő és Fülöp Zoltán, a Dunántúli Napló két filmes újságírója a 2024-es filmekről beszélget – a következő fél órában az is kiderül, melyik az, amely szerintük egy színész nagy visszatérése lehet, és melyik, amely rendezőt tesz fel újra a térképre. Tartsanak velünk!