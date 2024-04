Idővel a legszebb lakás is unalmasnak tűnik; nem csoda, ha olykor jólesik újraöltöztetni az ingatlant. Nagy költségvetésű otthonfelújítás – például hőszigetelés, ablakcsere, fürdőszoba-burkolás – nélkül is felfrissíthető az enteriőr, ha néhány apró trükköt bevetünk. Az sem rossz, ha egyszerűen átrendezzük a szobákat; a megszokottságból ez is kibillenthet. De némi anyagi ráfordítással fokozható az újdonság varázsa.

Új drapéria

Például a régi, napégette függöny helyett válasszunk újat! A jobb összhatás érdekében néhány mutatós, ablakba is tehető cserepes virággal dobjuk fel a nyílászárót és környékét!

A textíliáknál maradva keressünk az étkezőbe illő, szép mintájú asztalterítőt, a nappali kanapéjára új takarót, díszpárnákat. A kopott futószőnyeg, padlószőnyeg helyett vegyünk mutatós darabokat. Jó, ha a színválasztás harmonizál a berendezéssel. Aki szívesen követi a lakberendezési trendeket, az idei év divatszíneit, a barackrózsaszínt, a törtfehéret és a zöld árnyalatait, például a mohazöldet válassza.

A fehérre festett szoba már régen nem divat. Kevesebb macera és kisebb kiadás, ha csak a szoba egyik falfelülete kap új színt, izgalmas mintázatot – ezzel nagyot dobhatunk a nappali összképén.