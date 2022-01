Eddig az volt a gyakorlat, hogy egyszerűen letették, a házak drágán tatarozott homlokzatának nekidobálva a homokot. Aztán jöttek a macskák, a kutyák... Kértük, hogy műanyag edénybe kihelyezve hozzák a szóróanyagot, a sarkon a járda két méter széles, bőven elférne a láda. Sajnos homok nem érkezett, az Ótemető utcát meg lehet nézni, a fagyos időben minden tükörjég.

A másik gond a környéken a Szőlő utca, ahol a járdán parkolnak az autók úgy, hogy mellettük lehetetlen elférni. A Nyúl utcában is szabálytalanul parkoló járművek állják el a gyalogosok útját. Az autók számára fenntartott úton vagyok kénytelen haladni, amikor a rendszeres esti sétámra indulok.

Hasonló balesetveszély a Magaslati úton is tetten érhető, igaz, ott nem az autók, hanem a járdák takarítatlansága okozza a problémát. A hajdani Szőlő utcai buszmegállónál egy építkezés folyik, a járda síkosság-mentesítésére azonban senki nem ügyel. Ugyanez több egyéb ház előtt is tapasztalható. Javaslom a közterület-felügyelőknek, hogy tegyenek erre egy nagy sétát, és csengessenek be minden olyan házba, ahol a járda nincs letakarítva, és szabják ki a kellő büntetést.

Ha én, közel 80 évesen jégmentesíteni tudom a járdát a házam előtt, akkor szerintem mindenki más is képes erre. Mert vannak olyan szakaszok, ahol csak korcsolyával lehet közlekedni. Vagy pedig a gyalogos kisétál az úttestre, majd ha jön egy autó, akkor gyorsan beugrik a bokorba, vagy a sárba.

