Tiltakoztak a mecseki radar ellen – kit zavart volna? Legalább felújítottak volna egy mecseki utat mindenki javára. Most a bodai aktív hulladéklerakó a téma. Az atomerőműre szükség van, bár építése ellen is tiltakoznak. A tervezett radióaktív hulladéklerakó ott kerülne kialakításra, ahol több millió év óta aktív érc volt. Ennek ellenére a környezetben évszázadok (évezredek) óta élnek emberek, és tudomásom szerint orvosi iratok sem említenek a környéken kiugróan nagy számú megbetegedést. Az atomenergiára szükség van, a hulladékát biztos körülmények között tárolni kell. (Az oroszok már nem veszik át.) Van a környéken biztonságos tárolásra alkalmas földtani környezet, miért is nem akarják egyesek ezt kihasználni?

Nyugdíjas geológusmérnök