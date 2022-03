Megdöbbentő, hogy az idősektől milyen módszerekkel próbálnak meg pénzt kicsalni. Biztos sokan emlékeznek még arra is, amikor megyeszerte ingyenes egészségügyi szűrésekre invitálták, szintén az idősebb generáció tagjait, aztán amikor elmentek a vizsgálatra, kiderült, hogy csak látszólag van szó szűrésről, a meghívás valódi oka az, hogy magukat orvosoknak valló emberek étrend-kiegészítőt, vagy valamilyen, az egészségre állítólagosan pozitív hatást gyakorló eszközt tukmáljanak rá a meghívottakra, horribilis összegekért.

Kíváncsiságból évekkel ezelőtt egyszer én is elmentem édesanyám helyett egy ilyen „szűrővizsgálatra”, mert kíváncsi voltam, hogyan tudják rávenni a vásárlásra az embereket. Megdöbbentő volt az élmény. Pár hónap után aztán felszívódott a társaság, gondolom Pécsett a kör bezárult, más városba helyezték át a székhelyüket.

Mindezt azért írom le, mert a minap édesanyám, aki elmúlt már nyolcvanesztendős, azzal hívott fel, hogy tájékoztasson: egy vizsgálatra hívták be, másnap délután megy is a megadott helyszínre. Mint kiderült, telefonon keresték meg ismeretlenek pár hete, majd utána többször is hívták, kitartóan, aminek az lett az eredménye, hogy édesanyám végül rábólintott, és egyeztettek is időpontot. Rögtön gyanakodni kezdtem.

Kérdeztem, hogy miért szükséges ez a vizsgálat, hiszen nincsenek panaszai, és hogy a háziorvosa javasolta-e neki az elvégzését. Természetesen utóbbi nem is tudott róla. Nem kellett sok idő, hogy meggyőzzem az anyukámat: jobb, ha nem megy el a megbeszélt időpontra. Elkértem a telefonszámot, amiről hívták. Egy hölgy vette fel a kagylót, akinek elmondtam, hogy a vizsgálatot lemondjuk, és kértem, hogy soha többé ne keressék az édesanyámat ilyen ajánlattal, hanem engem hívjanak, ha valamit szeretnének. A hölgy sértődötten adott hangot csalódottságának.

Azon is elgondolkodtam, hogy az elmúlt években, amikor tombolt a járvány, az ilyen jellegű hívások elmaradtak. Helyette azonban volt más módszer, amivel szintén az idősebb korosztályt célozták meg: ahogy több alkalommal is olvashattunk róla, postán küldözgettek ismeretlen cégek kéretlenül étrend-kiegészítőket, aminek elfogadása, mint utóbb kiderült, az apró betűs részben szereplő információk szerint megrendelésnek minősült. Amit a címzettek úgy vettek észre, hogy egyszer csak jöttek a csekkek.

A tanulság mindezekből számomra az, hogy ma már nem elegendő, ha az idős szüleinknek, nagyszüleinknek a lelkére kötjük, hogy ne nyissanak ajtót idegeneknek. Fontos arról is meggyőzni őket, hogy kéretlen csomagokat, amit nem rendeltek meg, soha ne vegyenek át a postástól, illetve az ismeretlen telefonálóktól is óvni kell őket. Jó lenne tudni, hogy az időseket vegzálók vajon hogyan, kitől szerzik be a címeket, telefonszámokat...

