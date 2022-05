Nemrég olvashattuk a történetet a Postabontásban, hogy egy cukorbeteg utas nem fogyaszthatta el a reggelijét a buszon, mert a sofőr ezt nem engedélyezte. Miután az autóbuszban, a vonatkozó szabályok szerint se enni, se inni nem szabad. És ezek szerint ez alól még az se kivétel, ha egészségügyi szempontból ez egy utasnak szükségszerű lenne.

Ez a történet jutott eszembe, amikor egy egynapos buszos kirándulásról hazaérve a 12 éves unokám elpanaszolta, hogy a buszon, amivel utaztak nem szabadott se enni, se inni. Az ételt nem is volt szabad elővenni – erről induláskor tájékoztatta a gyerekeket a sofőr. Összesen legalább 6 órát utaztak a gyerekek aznap. Enni és inni csak akkor lehetett, amikor leszálltak.

Vajon miért? A buszt, gondolom minden utazást követően alaposan ki kell takarítani – ha arra megkéri a sofőr a gyerekeket, hogy minden szemetet gyűjtsenek össze és dobják ki a kukába, az természetes. A kísérő tanárokat is megkérheti, hogy az utazás végén járjanak körbe, és ellenőrizzék, hogy a szemét összeszedése megtörtént-e. De az, hogy megtiltja az evést-ivást egy osztálykiránduláson, az hangulatromboló. Mert egy ilyen alkalommal mindenki úgy készül, hogy megkínálja a barátokat is, nassolnivaló is akad mindenki csomagjában – ezek egy kiránduláshoz hozzátartoznak.

Miért kell ettől megfosztani a gyerekeket? Hiszen egy évben egy olyan alkalom van általában, amikor az osztály közösen kimozdulhat. Miért kell ezt egy buszsofőrnek elrontania? Én azt gondolom, hogy aki nem fogadja el, hogy az emberek utaztatása kosszal is jár, az ne vállaljon gyerekcsoportokat.

Aki ennyire nem képes tolerálni őket, az esős időben mit csinál? Leveteti a cipőjüket, hogy ne sározzák össze a járművet?!

