Nem igazán lepett meg a DN-ben olvasott hír, miszerint a varjúfészkek leverése semmit nem ért, a beavatkozás teljesen hatástalannak bizonyult, a rá költött milliók kidobott pénznek számítanak.

A DN Postabontás rovatában is többször felvetődött már ez a téma: legutóbb pont a Nagy Imre úti helyzetről írt valaki, panaszolva, hogy az ott parkoló autókat a varjak ürüléke teljesen tönkreteszi, eltávolítani nyomtalanul a fényezésről lehetetlen.

Azt, hogy a varjak száma nem csökken, hanem évről évre emelkedik, szerintem mindenki, aki a „fertőzött” területeken él, saját maga is tapasztalhatja. És most végre a madártani egyesület számszerű adatokkal is alátámasztotta ezt a vélekedést.

Több mint kétszer annyi új kolónia alakult, mint amennyi megszűnt Kertvárosban és Uránvárosban. Megdöbbentő! És megállapították azt is, hogy a varjak kizárólag lakott területen költenek jelenleg. Ami gondolom, azt jelenti, hogy élőhelyüknek a városi környezetet tekintik. Sajnos ezek a megállapítások rajtunk, varjak közt élőkön nem segítenek. Ha a varjúfészkek eltávolítása nem segít, akkor teljesen felesleges minden évben ezzel bajlódni – persze az nagy kérdés, hogy ha a fészkek maradnak, akkor vajon mennyivel nő meg a varjak létszáma?!

A cikk szerint a fedetlen szemétgyűjtők, a kommunális hulladék nem megfelelő módon való kihelyezése az oka annak, hogy a madarak jól érzik magukat a városi környezetben, hiszen találnak maguknak elegendő és számukra megfelelő táplálékot. Elgondolkodtam, hogy akkor most mi a megoldás? Lehet, hogy inkább valamilyen szankciót kellene kitalálni – ha például nincs lecsukva a kuka teteje, a társasház lakóközösségének kelljen büntetést fizetnie! Mert az mégiscsak tarthatatlan, hogy tettek nélkül szemléljük, ahogy a varjak ellehetetlenítik a nyugodt mindennapjainkat!

