Én magam több mint 20 éve hivatásos sofőr vagyok, és elektromos rollert is használok, így látom minden közlekedő szemszögéből a dolgokat. Autósként azt látom, hogy a közlekedési morál a nullával egyenlő, és az utak állapota is siralmas. Ha az útra száműznék a rollereket, abból rengeteg súlyos baleset lenne, és még több dugó, ugyanis nem minden rollerrel lehet száguldozni, és az úthibákat is ki kell kerülni, mert a kis kerékkel nem lehet rajtuk áthajtani. Az amúgy is feszült sofőröket rolleresekkel vegyíteni nagyon rossz ötlet!

Rolleresként eszembe sem jutna a maximum 20 km/h-s sebességre képes kis kerekű rolleremmel az úttestre hajtani, olyan életveszélyes és lassú. Egy kerékpár is sokkal gyorsabb és stabilabb a kis rolleremnél, amivel ki kellene kerülnöm minden úthibát. Úgy pedig nem lenne egyszerű ezeket a forgalomban előzgetni. Ezt szerintem nem gondolta komolyan senki, hogy a nagy forgalomban ott fogok cikázni maximum 20, de inkább 15 km/h-s sebességgel, aminél futva is gyorsabb vagyok. És nem egy vagy két rollerről van szó.

Inkább csak ésszel kellene használni a rollereket, és nem száguldozni velük a járdán. De ahogy autóval sem tudnak egyesek normálisan közlekedni, úgy semmi mással sem. A kerékpárutak hiányáról inkább nem is írok semmit, mert halott ügy. Gyalog közlekedve ütöttek már el kerékpárral a járdán, és nem ment lassan a kerékpáros! Gyorsabban ment, mint egy roller. Van rá szabály, hogy mennyivel lehet közlekedni kerékpárral is, ami vonatkozhatna rollerekre is ugyanúgy. Csak kell valaki, aki betartatja a szabályokat a járdán is!

