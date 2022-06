Vaddisznók keserítik meg az életünket immár két esztendeje, és sajnos a problémánkkal senki nem foglalkozik. Bogádon élünk, azért költöztünk ide, mert szeretjük a nyugalmat, a békés környezetet. Sajnos azonban az, ami az utóbbi időben a környékünkön történik, mindennek nevezhető, csak békésnek nem.

Az egyik szomszédom tavaly háromezer négyzetméteren kukoricát vetett – a termésből alig maradt valami, a vaddisznók mindent tönkretettek. Nekem is hiába van kertem, ott se zöldség, se gyümölcs nem terem. Mert sajnos állandó hívatlan vendég a vaddisznó. Az utca egyik lakója kétméteres kerítéssel vette körbe a telkét, egy nagytestű kutyát is tart, a vadállatokat azonban ez se tartja vissza. A kerítésen átgázolva tört be egy hatalmas példány a területére, a kutya hangos ugatására ébredt hajnalban a környék.

Az illetékes vadásztársaságnak több alkalommal jeleztük a problémát, de nem tesznek semmit a megoldás érdekében. Egyértelmű, hogy a vaddisznók nagyon elszaporodtak a környéken, és a vadászok dolga lenne, hogy az egyensúlyt kordában tartsák. Az nem lehet a megoldás, hogy betonfalakkal vegyük körbe magunkat, csak azért, mert a vadászok nem hajlandók tenni semmit!

Az egy dolog, hogy a kertjeink tönkremennek, és az udvaraink fel vannak túrva. Ennél is nagyobb baj, hogy sötétben a környéken élők félnek kimenni az utcára. A gyerekeinket így hogy engedjük ki az udvarba játszani? Mi van, ha egyszer egy hatalmas vaddisznóval találják szembe magukat? Nem kellene megvárni, amíg tragédia történik! Sürgős intézkedést szeretnénk!

Név és cím a szerkesztőségben