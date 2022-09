Most, hogy itt az autómentes nap, és Pécsett is egy napig ingyenes a tömegközlekedés, ismét elkezdtem morfondírozni azon, ami már Budapesten az ominózus esetet követően is eszembe jutott – a baranyai megyeszékhelyen mi az akadálya annak, hogy hasonló kedvezményt bevezessenek? Nem kellene semmi újat kitalálni, csupán csak követni a fővárosi példát. A diákbérletek egyáltalán nem olcsók. Sok családnak jelentene komoly segítséget, ha ezt a havi kiadást megspórolhatnák.

És persze ha mindez társulna azzal, hogy a járatok pontosan közlekednek, és nem maradnának ki rendszeresen, az lenne az ideális. Egy héten belül ugyanis másodszor fordult elő, hogy a gyermekemet nekem kellett elvinnem a csúcsforgalomban az iskolájába, mert a járat, amivel menni szokott, nem jött. Pedig nagyon sokan várták! A késést pedig az iskolák, de a munkahelyek se tolerálják. Ilyen esetben a Tüke Busz ad igazolást? Ha igen, az se jelenti azt, hogy a probléma ezzel elintézettnek tekinthető. Hiszen, ha a gyerek elkésik az iskolából, és az első órában dolgozatot írnának, akkor az a teljesítményére is kihatással van. És nem hiszem, hogy a munkahelyeken a késéseket jó szemmel nézik. Mindezek csak aprócska példák, a sok negatív következmény közül.

