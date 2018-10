A fiatalokat hívja összefogásra a kezdeményezés

Intézmények, játszóterek felújítása, erdőtakarítás, közterületek rendbetétele, szociális segítségnyújtás, kulturális műsorok szervezése például fogyatékkal élőknek, időseknek: mindezek szerepelnek a három történelmi keresztény egyház „72 óra kompromisszum nélkül” elnevezésű önkéntes akciójának programjai között, amelyet idén immár 11. alkalommal ezen a hétvégén, október 11. és 14. között tartanak.

A Pécsi Egyházmegyében idén is a Katifi, az egyházmegye ifjúsági referatúrája koordinálja a közös összefogásra épülő kezdeményezést – a megyeszékhelyen kívül Püspökszentlászlón, Pécsváradon és Bólyban is dolgoznak majd különféle projekteken a fiatalok.

Baranyában várhatóan összesen mintegy 350, elsősorban középiskolás és egyetemista vesz majd részt az akcióban, amelynek során három napon, azaz 72 órán keresztül teljesítenek közhasznú feladatokat: a közös összefogás lényege, hogy együtt tegyenek másokért, környezetükért, hogy erre a hétvégére szabaddá téve magukat ott segítsenek, ahol arra valóban szükség van.

Pécsett többek közt a gyárvárosi templom takarítását, a plébánia lomtalanítását vállalta a fiatalok egy csoportja, mások a Civil Közösségek Háza mögötti zöldterületet teszik majd rendbe. A Prohászka Otthonban óvodások adnak majd műsort az időseknek, az Arany János Tehetséggondozó program diákjai a görög katolikus plébánia környezetének szépítésén munkálkodnak majd. A püspükszentlászlói arborétum rendbetételére egy ötven fős csoport jelentkezett, Pécsváradon az önkormányzat adja a feladatot a fiataloknak, csakúgy, mint Bólyban, ahol a kastélypark rendbetételéhez a szerszámokat a város biztosítja, ezen kívül fák ültetése is szerepel a programban.

Együtt nagy dolgokra képesek

Az akcióban részt vevő fiatalok megtapasztalják, hogy együtt nagy dolgokra képesek, hogy nagyszerű érzés szabadon segíteni másoknak, ahogy a rendezvény szlogenje is rámutat: „több vagy, ha adsz”. Mindemellett a kezdeményezésnek az is célja, hogy felhívja a társadalom figyelmét a fiatalok segítőkészségére, elkötelezettségére. Az idei mottó Lukács evangéliumának egy mondata: „Amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is, a háromnapos önkéntesség fővédnöke pedig idén Böjte Csaba. A részvétel teljes értékkel beleszámít a középiskolások számára előírt közösségi célú munkába.