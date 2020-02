Olvasói levél: páratlan élményt nyújt az állatkert

Most kedden nemcsak a napfény ragyogta be a napomat, hanem az állatkertben tett látogatásunk is – írta levelében olvasónk.

Már megérkezéskor tágas, tiszta világos tér (modern épület), s kedves személyzet fogadott. Az akváriumokban olyan élénk halakkal, mintha festve lennének. Középütt egy óriás akváriumban monoton fensőbbséggel körözve uralta a vizet egy szinte elegáns cápa. Krokodil, gekko, leguán – igazán különleges formákban és színekben. A személyzet tiszta tálakban vízzel és zöldségekkel látta el őket, egyiknek még pár szem szőlő is jutott – amit meg is jegyeztem, mire elmondta a gondozója, hogy nem találnak neki párt, s emiatt szomorú, s a gyógyszerét a szőlőbe rejtve adja neki. A terráriumok üvege olyan tiszta volt, hogy némelyiknél azt hittem, nincs is benne – de persze volt. Nagy élmény volt, hogy a fókák akváriumára, víz alatti életükre is beláthattunk. Ahogy észleltek minket, már úsztak is hozzánk. A kézmozdulatainkra reagálva egyikük még forgott is, a másik hátúszásban produkálta magát. Az állatkert többi része is mind felújítva, az állatoknak nagy tér hagyva. Sehol nem éreztem a régen az állattartáshoz hozzátartozónak vélt szagokat. Megcsodáltuk a bengáli tigrist, az amerikai bölényt, a zebrákat, a majmokat, az őrszemeket állító mókás szurikátákat s még sorolhatnám. Köszönöm az élményt, s mindenkinek őszintén merem ajánlani ezt a karnyújtásnyira levő csodát, ami maga a sokszínű élet. Név és cím a szerkesztőségben