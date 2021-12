– Az építőipar is sokat változott az elmúlt években, sokkal innovatívabb lett, több munkafolyamatot gépesítettek, megváltozott a technológia, új anyagok jelentek meg. A szakmák is változóban vannak, például a kőműves szakma is több részre oszlott. Ma már külön van szerkezetépítő, burkoló, szigetelő, régen ezeket mind a kőműves végezte – mondta Magyari Csaba. Az építőiparra mindig is szükség volt, és szükség is lesz, de az elmúlt három évtizedben nagyon mostoha volt a szakma, a szakembereket nem becsülték meg, de talán most kezdenek rájönni az emberek, hogy mennyire fontos a munkájuk. Hálásnak nem mondható, hiszen bármennyire hihetetlen, az építőiparban dolgozók mínusz 10 fokban és a plusz 40 fokban is dolgoznak – tette hozzá a szakember.