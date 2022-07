A pénteki nap két sztárja egyértelműen a vajszlói mézédes dinnye és a rekeszszámra vásárolt kajszibarack volt. Aki kitartóan végigjárta a zöldség- és gyümölcs standokat a legtöbb termék árában széles szórást tapasztalhatott, így kifizetődőnek tűnt a vásárlás előtt felmérni, hogy melyik árustól érdemes bevásárolni.

Kajsziból az átlagár 450 és 790 forint között mozgott kilogrammonként, de a csarnok előtt egy árus 299 forintért szabadult volna meg az utolsó néhány kilótól, amire egy lekvárbefőzéshez készülő idős hölgy csapott le. - Elviszem mindet 290 forintért és ez mindkettőnknek jó lesz: maga mehet haza én meg befőzhetem az unokáknak a lekvárt – mondta a hölgy, aki elárulta, hogy a cukrot már jó előre megvásárolta, így nem kell azon aggódnia, hogy jelenleg épp hiánycikk a boltok nagy részében.

A másik sláger, mint említettük a görög- és sárgadinnye volt. Előbbi már 330 forint per kilogrammos áron is megtalálható volt, de a szemre tetszetősebbeket már inkább 400-450 forint körül kínálták. A sárgadinnyék esetében már nem volt ekkora különbség az árazás között 450 és 490 forintért lehetett hozzájutni kilójához. Az egyik eladó standja előtt mulatságos jelenet szemtanúi voltunk melyben egy bácsika próbálta meggyőzni feleségét, hogy inkább sárgadinnyét vegyenek, mert azt jobban szereti. – Dehogy szereti jobban, csak lusta hazacipelni – dorgálta meg a feleség miközben az eladóra kacsintott, majd kiválasztott egy jókora méretű vajszlói mézédest. – De tudod mit, ha már annyira szereted veszünk neked egy sárgát is – vitte be mosolyogva az utolsó tust a az asszony.

A nap horror terméke – legalábbis a csillagászati árát illetően – az áfonya volt, amit aranyárban mértek, ugyanis 2900 forintot kértek kilójáért, amihez képest az egres és a ribizli 2500 forintért már alkalmi vételnek tűnik.