A sok csapadék és a hőmérséklet kedvezett a gombáknak. Mint mondták, van belőle rengeteg az erdőkben, mezőkön. Ez látszik a pécsi vásárcsarnokban, ahol kígyózó sorok állnak az ingyenes lakossági gombavizsgálaton. Nem meglepő, mint mondja egy idősebb nő. Idén olyan gombákat is látott, amiket nem ismer. Hozzátette, ő csak olyanokat szed, amiben biztos, de azért minden alkalommal bevizsgáltatja gombaszakértővel. Mint láttuk, nem csak idősek, hanem fiatalok is érkeznek. Egy fiatalember több gombát hozott magával, amelyet a kirándulásuk során gyűjtöttek össze barátaival. Elmondta, hogy nem tartja magát nagy gombásznak, de szeret az erdőben sétálni, és most a barátaival gombát is gyűjtöttek.