Úgy tűnik, hiába a rendőrség és a biztosítók visszatérő figyelemfelhívása, esztendőről esztendőre ezrek kényszerülnek a fagykárok miatt kisebb-nagyobb javításra nyaralójukban, hétvégi házukban. Mivel megyénkben az átlagnál is több népszerű üdülőkörzetben, illetve szőlőhegyen találunk ilyen ingatlanokat, nem árt újra és újra felhívni a figyelmet az értékmentő teendőkre.

Az első, megelőző lépést persze már az építéskor kellett megtenni a vezetékek, csatornák kellő mélységre helyezésével, hiszen keményebb teleken a fagyhatár akár az egy métert is megközelítheti. A legnagyobb veszély vízvezetékeinkre leselkedik, így a legfontosabb a főcsap elzárása. Amit mindig kövessen a többi csap kinyitása (és nyitva hagyása), a víz leengedése a teljes rendszerből – beleértve a bojlereket, vécétartályokat is. Ne feledkezzünk meg a kerti csapokról, locsolórendszerekről és a vízóraaknáról, az óra kellő szigeteléséről sem. Még kevesebben gondolnak rá, de egy korábbi – észre sem vett – dugulás miatt akár a lefolyó- és csatornarendszerben is keletkezhet szétfagyást okozó jégdugó.