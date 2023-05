Az ingatlanpiac ritkán látott helyzetben van. Elavult technológiájú, szigeteletlen, télen konyhába húzódós kistelepülési házak sokaságát hirdették meg az ingatlanirodák olyan drágán, mintha mi sem történt volna az energiapiacon (ez harmincszázalékos kínálatemelkedést eredményezett), a kínálat növekedésére a kereslet mégis majd’ negyven százalékot esett.

Ebből megtanulhattuk, hogy a rezsiszabály-változások az ország kevésbé nagyvárosias részein felülírtak mindent: lett az igazi kereslet (amely mindig piacképes ingatlanokra koncentrál), és lett az árbecsapós kínálat, amely mindig a tulajdonos kapzsiságára alapoz. Ez az oka annak, hogy mára jókorára nyílt az olló a pusztán számokban kifejezett kereslet és kínálat között.



Kádár-kocka-program?



Ezt a tendenciát az ingatlan­irodák és az ingatlanértékesítők is észrevették. Kelet-Magyarországon, ahol a keresleti helyzet nem olyan rossz, mint nyugaton, több irodánál is jelezték, reménytelennek látják a horribilis áron meghirdetett Kádár-kockákat, nem is veszik őket a piacképes ingatlanok közé.

Ez pedig azt jelenti, hogy a legtöbb ingatlanos ugyanolyan keservesen törekszik a valódi kínálatra, mint ahogy a valódi kereslet az inflációs hatások enyhülésére, a hitelek olcsóbbá válására és az árcsökkenésre. Csak emlékeztetésül: már több hónapja figyelmeztetnek rá, hogy a Kádár-kockák miatt semmi csodálnivaló nincs a kínálat emelkedésében a kereslet drasztikus csökkenése mellett.



Várni vagy venni?



Nincs hát semmi megmagyarázhatatlan a vidéki piac magatartásában. A keleti végek vármegyeszékhelyein a bejelentett ipari beruházásokra reagáló ingatlanspekuláció animálja a helyzetet. Adatok szerint a kulcsszókereséseik közül hirtelen a balatoni ingatlanok szintjére emelkedett például az addig a végén kullogó Békéscsaba. Ugyanígy enyhítő körülmény a Pest vármegyébe való kivándorlás folytatódása is, amely immár nem észak, hanem dél és kelet felé fordult, és már nem elsősorban a családi házakat célozza, hanem bőven jut a paneleknek is. A nagy tömegben olcsóbb hitelekre és árcsökkenésre váró potenciális vásárlók egyelőre úgy tűnik – a párszázalékos változások ellenére –, kénytelenek kivárni.



Az X-faktor



Vagyis az ingatlanpiac – hacsak egy markáns kormányzati beavatkozás nem következik be – felkészülhet a további hónapokig tartó patthelyzetre, amelyet ha nem csökkennek a kamatok és az árak, akkor valami, jelenleg még nem látható faktor fog kimozdítani. Ilyen lehet a befektetési ingatlanok iránti kereslet újraélénkülése abban az esetben, ha az ingatlanalapok túl sok tőkét szívnának el a befektetőktől. De vidéken ilyen lehet egy új, Kádár-kocka-szigetelési üzletág kialakulása is, amelyben akár a kormányzat is segíthet a télen vacogók számára. Ilyen szempontból bár hatékonyabb volt, de semmiképpen nem okosabb a kistelepülési önkormányzatokat és házakat kihagyni a „panelprogramokból".



Az ügyesek jól járnak



Akik az ingatlanok értékének növekedésében jól járhatnak, azok a csendes környékeken fekvő falvak, ahová a falusi csok igénybe vevői aspirálnak. A Csongrád-Csanád vármegyei Kübekháza például tíz százalék fölötti népességnövekedést ért el az odaköltözők miatt.

A hasonló települések problémája általában a közlekedés a vonzási központ, város felé, és mivel az üzemanyagok ára túl magas az ingázáshoz, a buszjáratokat kellene az új ingázók igényeihez igazítani.



Mi a teendő?



Mit tehetünk ebben az lövészárkokba húzódó helyzetben? Immár nem elég naponta böngészni az ingatlanportálokat, hanem az áralku reményében egyenesen kötelező felhívni a tulajdonost vagy az ingatlanost. Telefonhívás nélkül sose tudjuk meg, viszont kellemes meglepetések érhetnek. Ez a vásárlón és az eladón is segít, az ingatlanirodák pedig nyilvántartást tudnak vezetni az érdeklődők igényeiről, ami mindenkin segít.

A jó tanács tehát: hívjuk fel őket, tegyük fel a kérdéseinket az ingatlanokkal kapcsolatban.