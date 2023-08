A házaspárról két évvel ezelőtt már olvashattak lapunkban. A kutatók – dr. Várkuti Boglárka és Képiró Miklós – az ELTE biokémiai tanszékén ismerkedtek meg, hallgatóként mérőtársak voltak, és nagyon hamar kiderült, hogy hatékonyan tudnak együtt dolgozni. A diploma megszerzése után doktoranduszként is maradtak az egyetemen, izombiokémiával foglalkoztak, azon belül pedig gyógyszerkutatással.



Kutatásaik sikeressége juttatta el őket Floridába, ahol a világ egyik leginnovatívabb és legbefolyásosabb kutatóintézetében dolgoztak. A kutatásuk során olyan molekulákat azonosítottak, melyek védik és javítják az agysejtek energia ellátását, ezek pedig például az Alzheimer- vagy a Parkinson-kór kezelésében jelenthetnek áttörést.



– Biokémikusként gyógyszerkutatással foglalkoztunk, de minket mindig is a technológiai újítások hoztak lázba ennek kapcsán, tehát hogy hogyan lehet egy folyamatot leegyszerűsíteni

– mondta Várkuti Boglárka. Négy évnyi kutatás után – amikor a kislányuk megszületett – hazaköltöztek, Siklósra, Miklós ugyanis Siklóson nőtt fel, itt járt általános iskolába és gimnáziumba. Itthon aztán egészen más kutatásba kezdtek, amely a vendéglátóhelyek számára nyújtott óriási segítséget.

– Sok ötletünk volt, mindegyik nagyon jónak számított, csak az volt velük a probléma, hogy már valaki kifejlesztette. Aztán egy családi beszélgetésen a vendéglátásban évek óta dolgozó öcsém, Képiró Gáspár hozta fel, hogy az ő munkájában a legszörnyűbb, legidőigényesebb dolog a standolás, amikor mérni kell az italosüvegek tartalmát. Tökéletes volt a projektötlet, hiszen olyasvalaki fogalmazta meg, aki a szakmában dolgozik. Mi tudtuk, hogy ezt nagy valószínűséggel a mesterséges intelligenciával meg lehet oldani – mondta Képiró Miklós. Az applikációt kifejlesztették: az iBar a mesterséges intelligencia alkalmazásával egy fotó alapján meghatározza, hogy hány centiliter ital van az üvegben. A vállalkozásban mára már nyolcan dolgoznak, köztük heten siklósiak, egy munkatársuk pedig Drávacsehiben él. A további fejlesztéseket és a nemzetközi piacra lépést most a Hiventures Magvető Befektetési Program 170 millió forintos támogatása segíti elő.

– Most azon dolgozunk, hogy beindítsuk a külföldi értékesítési csatornáinkat, de az applikációt is fejlesztjük tovább, hogy a skálázódásunk gyors legyen, bekerülnek még új funkciók is, mint például a fotó alapú bevételezés – mondta Várkuti Boglárka.

Komplett leltárkezelő lehet a jövőben

Az iBar működését a gyakorlatban is bemutatták a kutatók, és a bama.hu-n hamarosan megjelenő podcast adásban bővebben is beszélnek a munkájukról. A beszélgetésből kiderül, hogy az iBar (www.ibar.ai) a további fejlesztéssel egy teljes leltárkezelő applikáció lehet, akkor pedig nem csak magában a mérési folyamatban nyújt majd segítséget, hanem a bevételezést, a fogyást és a pénztárgéppel való összekötésből fakadóan a hiányt is követni tudja.