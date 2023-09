– Mindemellett az energiajog is rendkívül aktuális kérdéseket vet fel, erre vonatkozóan külön szakirányú képzésünk is működik. Nem kell azt ecsetelni, hogy az energia mennyire fontos szereplője az életünknek, s biztosan még sokáig az is lesz. A vonatkozó jogi szabályozás egyre komplikáltabb, de egyre többeket érdekel és egyre többen kerülnek ezzel kapcsolatba