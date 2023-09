– A fenntarthatóság különböző területeit érintő videóanyag segítségével, valamint kvízeken keresztül szeretnénk megismertetni a PTE Zöld Egyetem Program munkáját, másrészt szemléletformálást célzó nyereményjátékkal készülünk a látogatók fogadására. Emellett a Green Aura projekt keretében megvalósult terepasztal színesíti a programot, ami Pécs és a PTE zöld infrastruktúráját és fejlesztéseit mutatja be, és kiterjesztett virtuális valóság segítségével hívja fel a figyelmet a megvalósított klímavédelmi fejlesztésekre és a környezettudatos életmód elsajátítására – fogalmazott Kulcsár Tünde, a PTE Zöld Egyetem Program koordinátora.

A Planet Expó fő témája idén az élelmiszerbiztonság, illetve az egészséges, fenntartható étkezés és életmód, a fenntartható mezőgazdaság. Ehhez is kapcsolódva lesz jelen a rendezvényen a PTE Szőlészeti és Borászati Kutatóintézete, melynek keretében bemutatkozik a Pécsi Egyetemi Borbirtok illetve a PTE Zöld Egyetem Programja is.