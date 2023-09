Az Ingatlanbazár szerint a városi csokos ingatlant keresők okozzák, hogy a nagyobb településeken még nem mentek le a hirdetési árak, és alkudni is nehéz. Az egyik félről – a vásárlókról – ugyanis kiderült, hogy sürgős nekik, ez a helyzet pedig nem az árcsökkenésnek kedvez azokban az ingatlankategóriákban, amelyeket a csok igénybe vevői keresnek. A hullám begyűrűzhet a nem kifejezetten csokos, de nagyobb alapterületű panellakások hirdetési árába is, amely egyébként már elindult volna a valós árak meghirdetése felé az tulajdonosok részéről.

Harmincmilliót nem jó bukni

De mit is keresnek a csok utolsó reménybeli felhasználói? Kezdjük azzal, hogy ha nem lett volna év végi zárás, a kivárók akkor is nagyobb számban léptek volna a kitartóan magas banki kamatok és a kedvezmény elérhető mértéke közti különbség miatt. Egy átlagos csok-igénybevevő egy átlag 60 millió forintos ingatlan húsz évre hitelezésével több mint 30 millió forintot takaríthatott meg a családi kedvezménnyel. Vagyis a három gyereket nevelő vásárlóknak bőven megérte, és nagyon fájdalmas lenne ezt az összeget elveszíteni.

Tisztul a közvetítői piac

A klasszikus csok-ingatlan évek óta a családi ház, valahol a városok külső peremén. Bizonyos területeken olyan magas árak keletkeztek, hogy a keleti kistigrisek ingatlanárait sokan úgy gondolták, nem is érdemes megfizetni – mondja az Ingatlanbazár. Az eladók pedig ezekben a városokban még most sem hajlandóak az árakat lejjebb vinni, annak ellenére, hogy ez jókora pangást idézett elő a piacon, lehetetlen helyzetbe hozva a kisebb, helyi irodákat, akiknek volt (van) olyan időszakuk, hogy egyetlen ingatlant sem sikerült értékesíteni a nagyvárosi portfólióból. Az Ingatlanbazár úgy látja, ez a közvetítői üzlet letisztulásához vezet, hiszen a korábban havi 2-3 ingatlant is értékesítő egyszemélyes „irodák” működtetői lassan kénytelenek lesznek valamilyen biztosabb bevételt nyújtó „civil foglalkozás” után nézni.

Mit kívánnak az igénylők?

Több elemzésből kiderül, hogy a családi házak árai és a választék hiánya idén a családi házakról a lakásokra terelte a csokosok fókuszát. Ez a tendencia minden vásárlóra jellemző évek óta, hiszen a hitelkamatok nagyot nőttek, a keresetek reálértéke az infláció miatt folyamatosan csökkent, a lakások pedig rendszerint olcsóbb és elérhetőbb megoldásnak tűnnek. A magyar ingatlanpiacra eleve jellemző, hogy a fővárosból kiinduló trendek érvényesülnek, ahol az új építésű ingatlanok piaca már korábban kifújt, a családi házak árait pedig csak az erősebb idegzetűeknek ajánlja az Ingatlanbazár. Hozzátéve, hogy csokkal sokkal könnyebb, hiszen még a jelenlegi piaci és banki hitelkamatviszonyok közt is megérheti a csokot piaci kamatú hitellel kiegészíteni. Ez viszont a bankok között indíthat be személyikölcsönkamat-csökkentési versenyt, amely szeptemberben már érezhető is.

Felkészül a falusi csok

Felmérések szerint húsz százalék körül várható a csokos vásárlók által generált eladások száma, ami az idei év eladási üteméhez képest szép eredmény lenne az év végére. Hogy a lemezen utána milyen sláger következhet, az Ingatlanbazár szerint nem nehéz megjósolni. A falusi csok kedvezményrendszerét nemcsak még kedvezőbbé tették, hanem több kistelepülés is lesz a menün, így aki családi kedvezményt szeretne, jövő évtől a városok környékén fog keresgélni. Itt a probléma általában a munkahely és a szociális infrastruktúra hiánya (említettük a Csongrád-Csanád vármegyei Kübekháza előnyös helyzetét, ahol intuitívan az odaköltöző családok gyermekeinek igényeit kezdték már évek óta tervezni: a községben épp szeptemberben nyílik meg az új bölcsőde. Ezt nem minden falu mondhatja el magáról!). A következő lépés a kistelepülés és város közti buszközlekedés fejlesztése lenne, mert a városi munkahelyre ingázók nem tudják naponta kétszer az emelkedő benzinárakat finanszírozni.

Keresni, keresni, érdeklődni

Az idei év azonban még a városi kereséseké az Ingatlanbazár szerint, ahol folytatódik majd az árhuzakodás, amiben a csokosok (is) elmehetnek a falig. Sok idejük nincs már rá, a banki szabadpiaci kamatkedvezmények csokot pótló mézesmadzagja pedig ott vár majd mindenkire. Az Ingatlanbazár ebben a helyzetben azt ajánlja kereső látogatóinak, hogy minden esetben rögtön hívják fel az ingatlanirodákat (és jelezzék, hogy az Ingatlanbazárról jöttek), mert idén ősszel egy-egy ingatlanszegmens eladási ideje alaposan lerövidülhet. Ne maradjunk le álmaink ingatlanáról – tanácsolja az országos ingatlanportál.