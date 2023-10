Százötven évvel ezelőtt született Buday László, nemzetközi szinten elismert statisztikus, egyetemi tanár, a KSH korábbi igazgatója és az Magyar Statisztikai Társaság első elnöke a Mátyás király utca 21. szám alatti házban, és itt töltötte gyermekkorát is. A Csányi Alapítvány 2021-ben vásárolta meg az ingatlant, az épület felújítását követően pedig tavaly birtokba is vették a szervezet támogatott fiataljai.

– Az alapítványnak alap célja az értékteremtés és az értékmentés, ezért ránézve dr. Buday László, emléktáblájára teljesen kézenfekvő volt, hogy megszervezzünk egy olyan megemlékezést, amely méltó az ő eddigi tevékenységéhez. Elindult egy egyeztetés a Központi Statisztikai Hivatal elnökével, a Statisztikai Társasággal, valamint a Honismereti Szövetséggel, és a 4 szervezet azonnal egyetértett abban, hogy ezt véghez viszi

– mondta dr. Radoszáv Miklós, a Csányi Alapítvány operatív igazgatója.

A rendezvényükkel igyekeztek elérni olyan kutató fiatalokat is, akik érdeklődnek ez iránt a látszólag száraz tudományterület iránt, és kiírtak egy pályázatot egyetemisták számára. A pályázatoknak vagy Budai László életútjához, vagy a magyar statisztika történetéhez, vagy valamilyen módon a városhoz kellett kötődnie. A Pécsi Közösségi Ház diákjai (az alapítvány támogatottjai) is készültek erre az alkalomra, ők a konferencia résztvevői számára kutatási projektekkel készültek. A csoportok egyebek mellett olyan témákat dolgoztak fel a statisztikai módszerekkel, mint a PVSK eredményei, vagy a Pécsen található emléktáblák. Ez utóbbi, érdekes prezentációba mi is belehallgattunk, és megtudtuk például azt is, hogy összesen 175 emléktábla van a történelmi belvárosban, és közülük a személyeknek állított emléktáblákból 98-at férfi, és mindössze 4-et nő tiszteletére állítottak.