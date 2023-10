Közleményükben azt írták: a pécsi Expo Centerben bárki megismerkedhet a PTE tíz karával, különböző egyetemi szervezeti egységekkel, és a PTE partnereitől is értékes információkat gyűjthet be, továbbá meghallgathat minden fontos tudnivalót, ami a sikeres felvételihez szükséges, és első kézből értesülhet a 2024-es, PTE-s felvételi változásokról.

A közleményben felhívták a figyelmet arra a tényre, hogy, jövőre átalakul a jól megszokott felvételi pontszámítási rendszer, így az egyetemek saját maguk dönthetnek arról, milyen intézményi pontokat - korábban többletpontokat - adnak majd a felvételizőknek. Arról is az intézmények határozhatnak, hogy mennyit ér majd egy-egy plusz teljesítmény, bizonyítvány, sőt, kiválaszthatják, melyik érettségi tantárgyakat veszik figyelembe a pontszámításhoz.