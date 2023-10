- Elképzelem, hogy 100 évvel ezelőtt hogyan gyűltek össze a kollégák. Azok az oktatók, kutatók, akik a pozsonyi lét, majd a pesti átmeneti állapot után Pécsett nyertek új otthonra, nagyobb kihívásokkal néztek szembe, mint mi most. Nem lehetett könnyű – szögezte le dr. Miseta Attila, a Pécsi Tudományegyetem rektora. Így folytatta: „Azt is be kell ismernünk, hogy ha a történelem és külső környezetünk nem, akkor általában magunknak okozunk kisebb-nagyobb gondokat. Egy egyetem mindenkori vezetésének egyik legfontosabb feladata ezek kezelése. Valahogyan mindig lehetett menedzselni a problémákat. Futballos hasonlattal élve: függetlenül attól, hogy milyen a felállás, lehet motiváltan és jól, de enerváltan és kedvetlenül is játszani.” A Pécsi Tudományegyetem integrált működése kapcsán dr. Miseta Attila arra hívta fel a figyelmet, milyen nagyléptékű fejlesztések zajlottak csak az elmúlt másfél évtizedben, nem csak infrastrukturális szinten. „Fontosnak gondolom,” – folytatta – „hogy csapatként gondoljunk magukra, keresztényi szellemben nézzük el egymás hibáit, és törekedjünk arra, hogy összetartsunk, támogassuk a tehetségeket, feleljünk meg a kihívásoknak, követelményeknek. Öröm, hogy mindezt Magyarország egyik, ha nem a legszebb városában tehetjük meg. Elődeink az egyetem hajóját mindig előre kormányozták. Bízom benne, hogy a segítségetekkel ezt továbbra is meg fogjuk tudni tenni” – zárta beszédét a PTE első embere.