A csarnokba belépve az első mondat, ami megütötte a fülemet, a következő volt:

– Édesapád nagyon élvezi ezt a piacozást – egy édesanya mondta ezt gyermekének, miközben figyelte, ahogy a férje egyik pulttól a másikhoz lép, és beszélgetésbe elegyedik az árusokkal, hogy többet megtudjon a kínált termékekről.

Kicsit olyan volt, mintha most először járt volna a Pécsi Vásárcsarnokban, de a miliő rögtön beszippantotta, amelyből nehéz „menekülni”, hiszen a piacozás egy fantasztikus élmény. Sok minden került a kosarukba: dió, fokhagyma és egy gyönyörű karfiol is, ami engem is megihletett.

A karfiol, bármilyen furcsán is hangzik, de szerintem az egyik leggyönyörűbb zöldség. Rejlik benne egy fajta elegancia, báj, ezért sem meglepő, hogy állítólag XV. Lajos imádta a karfiolt, és ezért uralkodása alatt egyik kegyencnőjéről „à la du Barry”-nak nevezték el a karfiolos ételeket.