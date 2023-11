A PTE Művészeti Karon november 9. és 10., valamint 13. és 15. között a Zeneművészeti Intézet nyílt hetére kerül sor, valamint szintén 15-én a Design és médiaművészeti Intézet és a Képzőművészeti Intézet is megtartja nyílt napját, amelynek keretében bemutatásra kerülnek az MK képzési helyszínei egy hallgató vezetésével.

De novemberben tartja nyílt napját a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar Pécsi Képzési Központja is, pontosabban 21-én, amelynek keretében szintén sok programmal készülnek az érdeklődnek, illetve tájékoztatót is tartanak az új felvételi eljárásról és az intézményi pontokról. Mindemellett ezen hónap 22-ei napján a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, valamint 24-én a Közgazdaságtudományi Kar is várja az érdeklődőket nyílt napjukra.