Lakásban

Igen, ez is lehetséges, bár télen azért nagyobb kihívás. Koktélparadicsomot is nevelhetünk, de ehhez legalább napi 16 órányi fényre van szükség - cserébe ez lehet mesterséges fény is. De ilyen ráfordítás nélkül a cserépben, a déli ablak közelében a spenót itt is szépen fejlődik, a saláta, a rukkola vagy a kelkáposzta is jó választás lehet. Ezeket azonban ne engedjük telesen kifejlődni, szedjük le a leveleket korábban, és a kell, vessük el a magokat újra, így lesz friss utánpótlásunk!

A lakásban egészséges téli vitaminforrás nevelhető a csíráztatás révén is. Ekkor a mungóbab és a lucerna kerül előtérbe, de ha ennél többet, erősebbet szeretnénk, akkor a jalapeno és a habanero is jusson eszünkbe. Ezeknek ugyan a csíráztatott lucernához és mungóbabhoz nem sok köze van, de a paprikafélék közül nagyon sok remekül nevelhető a lakásban, cserében, még télen is!