Dr. Deák Magdolna 2007-ben vette át a gyógyszertár irányítását, és az elmúlt években meggyőződött arról, hogy meg kell felelniük a változó piaci igényeknek. A patika 2012-ben és 2013-ban átfogó felújításon esett át, azonban a gyorsan változó egészségipari trendek és a szabadpolcos kínálat növekvő népszerűsége arra sarkallta, hogy további lépéseket tegyenek a fejlődés érdekében.

A felújítást a Patika Management Kft. támogatta – a vállalat a Gyöngy és Alma patikák hálózatát menedzselik, átfogó elemzésekkel, forgalmi adatokkal, marketingtevékenységgel segítve a partnereket. A fejlesztés következtében Sásdon is létrejött a szabadpolcos önkiszolgáló részleg. A gyógyszertár tulajdonosa, dr. Deák Magdolna, aki személyesen is részt vett a beruházásban, elmondta, a modernizáció nemcsak a betegek számára hozott változást, de a patika szemléletét is átalakította. A tematizált szabadpolcok és a kibővített termékkör a vásárlói élményt növeli, miközben az egészségügyi és szépségápolási igényeknek is teljes körűen megfelel. A fejlesztés betegek számára kényelmes, átlátható vásárlási élményt nyújt.