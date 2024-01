– Jelenleg hat esetben tudjuk, hogy komoly kérdések merültek fel a lakások kiutalásának jogszerűségéről: ezek közül két esetben egy szocialista városvezető családi érdekeltségébe, egy esetben egy szocialista pártvezető hozzátartozójának, míg három esetben egy jobbikos aktivista családjának használatába kerültek önkormányzati lakások

– közölte még októberben Barkóczi Csaba fideszes önkormányzati képviselő. A nemzeti oldal politikusa az után tartott sajtótájékoztatót, hogy kiderült, a vesztegetési gyanú után hivatali visszaélés kapcsán is indult nyomozás.

Mint korábban beszámoltunk róla, a Pécsi Ellátó Központ új igazgatója sem tudta tovább tétlenül nézni azt, ami a lakáskiutalások körül zajlik, és feljelentést tett, miután megvizsgálta azokat a dokumentumokat, amik alapján egy pécsi család három tagja is önkormányzati lakáshoz jutott.

Az intézmény működésére rálátók szerint az új igazgató érkezésével minőségi változás kezdődött, a többi között ő távolította el a központtól az összes olyan munkatársat, aki érintett lehet a fenti ügyekben, és amennyire lehetett próbálta magát függetleníteni a helyi politikától.

Az ő év eleji távozásával információink szerint az az igazgatóhelyettes lépett intézményvezetői pozíciójába, akinek eddigi működése alapján korábbi feletteséhez hasonló hozzáállást tulajdonítanak a központ működését ismerők.

Érdekesség, hogy a Pécsi Elszámoló Központ a honlapján egyébként most is igazgatóhelyettesi pozícióba keres munkatársat.

– Teljes szerkezeti átalakítás szükséges a pécsi lakásgazdálkodással kapcsolatban – húzta alá a nemzeti oldal politikusa, mondván, a jelenlegi helyzettel mindenki elégedetlen. Az is, aki kap lakást és az is, aki nem, az is, aki dolgozik benne és az is, aki csak hall róla – jegyezte meg. A képviselő szerint a szerkezeti átalakításnak fontos eleme, hogy a lakásgazdálkodás következetes és átlátható legyen, ennek kapcsán a Csizmadia Péter által tavaly ősszel felvázolt „Üvegzseb rendelet” megalkotásának fontosságát hangsúlyozta.

Barkóczi Csaba utalt arra is, hogy a tavaly szeptemberben elfogadott új pécsi lakásrendelettel több gond is van. Egyfelől nem dolgozták ki rendesen, a háttere sem működik jól – fűzte hozzá. Szerinte az egész lakáskiutalási gyakorlat fő szempontja az átláthatóság kell, hogy legyen, mert minden ilyen eset mögött emberek vannak és emberi sorsok.