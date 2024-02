Ha összevetjük a baranyai vármegyeszékhellyel az azonos, vagy közel azonos lakosságszámú városokat, akkor kiderül, hogy Pécs sokkal kevesebbet tud fordítani az itt lakók mindennapi életminőségének a javítására vagy a város fejlesztésére.

– Székesfehérváron 2023 első háromnegyed évében jóval százmilliárd forint fölött tudott költeni, míg Pécs esetében ez még a 80 milliárd forintot sem érhette el

– hozott egy példát Csizmadia Péter frakcióvezető hétfői sajtótájékoztatón. – Nem ismerjük még a pécsi végső számokat 2023-ból, mert a jelenlegi városvezetés miközben még az eget is rózsaszínre festi, titkolja és halogatja ennek a számnak a nyilvánosságra hozását, de már most ezekből le lehet vonni a nagyon szomorú és súlyos tanulságot: amennyiben rövid időn belül Pécs nem képes felzárkózni más magyar nagyvárosokhoz és nem lesznek olyan lehetőségei, hogy legalább annyit vagy akár még többet is fordítson a közszolgáltatások biztosítására, a város fejlesztésére, akkor teljesen. lemarad.