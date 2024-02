A baranyai vármegyeszékhely kedden tárgyalja meg az idei büdzsét, amely azért lényeges, mert erre az esztendőre már választási kampányköltségvetéssel készül a jelenlegi városvezető koalíció. Gyurcsány Ferenc jelöltje, a jelenlegi polgármester irányította városvezetők ugyan egyetlen nagybefektetőt sem tudtak a városba hozni önerőből, hiszen a Seiren is kormányzati támogatással érkezett, ám a igyekeznek ezeket is saját teljesítményként beállítani.

A nemzeti oldal indította el a folyamatot

A nemzeti oldal álláspontja szerint a Páva Zsolt polgármestersége idején elindított gazdaságpolitika az elmúlt években kezdte el éreztetni hatását, éppen akkor, amikor a baloldali városvezetők szerezték meg a hatalmat. A beruházások érdekében állapodtak meg Páva Zsolt polgármestersége alatt például a Déli Ipari Park tulajdonosi körével, hogy az addig teljesen üres parkba befektetők települhessenek. A keleti városrészben található park pedig szinte teljesen betelt, valamint a város nyugati határában, az elkerülő út mellett ipari területen is ebben az időszakban indultak a beruházások. Érkeztek Pécsre a szolgáltató központok is, az önkormányzat az üzemcsarnokok építését is elindította.

Ilyen előzmények után fordulhatott az elő, hogy 2018-ban már pozitív lett a büdzsé, jelenlegi baloldali önkormányzat pedig 4,5 milliárdos plusszal vehette át a kasszakulcsokat.

Már a baloldali rezsim idején, a koronavírus-járvány és az energiaválság alatt az állami támogatások nem apadtak el, a kormányzati segítségeknek köszönhetően nemcsak a cégeknek, hanem városnak is milliárdokkal több futhatott be bevételként. Beszédes, hogy a covid járvány alatt a szinte egyetlen programot sem szervező Zsolnay Kulturális Negyed is közel kétmilliárdos kormányzati támogatást kaphatott, és ugyan 3,8 milliárdos szolidaritási hozzájárulást kell fizetnie Pécsnek, de mellette az állami normatívák a korábbi 12 milliárdról közel 20 milliárdra emelkedtek az elmúlt években.

Több milliárdnyi építményadót szednek be

Ilyen előzmények után a mostani büdzsétervezetéből kiolvasható, hogy idén 13,5 milliárd forint lehet az iparűzési adóbevétel, és bár adócsökkentéssel kampányol a baloldali önkormányzat, azért csak ebben az évben még hárommilliárd forintnyi építményadót szed be a városlakóktól és a cégektől.

A baloldali kampányköltségvetés előterjesztésében az áll, hogy „a város visszaszerezte gazdasági függetlenségét, önállóságát", csakhogy ugyanitt arról hallgatnak, hogy ezzel szemben egy olyan 16 milliárdos adósságállományt halmoztak fel, amit majdnem 2050-ig kell a pécsieknek visszafizetni – ám ez csak egy mellékletből derül ki.