Lágy és kellemes íze van ennek a hagymafajtának, amit sokat tavaszhoz kötnek. Már a színe is, a zöld és a fehér kombinációja, a megújulás évszakát juttathatja eszünkbe. És népszerűsége is messzire nyúlik vissza, még a Biblia is említést tesz róla: a Mózes által Egyiptomból kivezetett zsidó népnek nagyon hiányzott az ott megismert és megszeretett póréhagyma, amihez egyébként a mai napig kötődnek is.

A póréhagyma ára átlagosan 600 forint

A Pécsi Vásárcsarnokban igazi hagymadömping van mostanában. Vörös-, lila-, zöld-, sonka-, lapos- és számos dughagyma lelhető fel a pultokon. Póréhagyma csak egy-két asztalon volt, de szép hosszú szálakban, így a vásárlók le is csaptak rájuk, és jól is tették, mert egy nagyon egészséges zöldségről van szó.

A póréhagyma miatt élt több 100 évet?



Egy történet szerint Szent Dávid egykori walesi püspök diétája bővelkedett póréhagymában, és úgy tartják, hogy emiatt élt több mint 100 évet. Lehet sokan ezért fektettek be póréhagyma vásárlásba. Az egyik vásárló például épp azt ecsetelte barátnőjének - a bevásárlás tökéletes közös program -, hogy a hétvégén francia hagymalevest fog készíteni póréhagymával.

Miközben a póréhagyma után kutattunk, nagyon sok érdekes történetbe futottunk bele, amiből kettő nagy kedvenc lett. Az egyik, hogy Asterix és Obelix népe, azaz a gallok nem tekintették kiemelkedőnek ezt a zöldséget, rá is akasztották a szegények spárgája nevet. De krimirajongók figyelem: Agatha Christie híres belga detektívje, Poirot a póréhagyma, azaz a poireau után kapta a nevét.