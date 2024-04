Eltűntek az évszakok

Szinte az eddig megszokott négy évszakból kettőt, a nyarat és az őszt említhetjük létezőnek. Ez megborítja teljesen az eddig megszokott egyensúlyt, ehhez pedig a csapadékszegénység csak ront a helyzeten.

A talajhőmérséklet is nő

Az elmúlt tíz napban több időjárási front érte el hazánkat, de Baranyában alig esett csapadék. Ez tovább mélyítette a tapasztalható talajnedvesség hiányát, ami az ország többi részében is megfigyelhető.

A talajhőmérséklet továbbra is emelkedik, és az év első három hónapjában országszerte jelentős csapadékhiány mutatkozik a hosszú távú átlaghoz képest. Az őszi vetések ugyan jó állapotban vannak, de a száraz talaj továbbra is komoly kihívást jelent a növények fejlődésében és a termés mennyiségében egyaránt.

Az előrejelzések szerint az éjszakai fagyok nem várhatóak a következő időszakban, és a levegő hőmérséklete 10 fok körül alakul. A talajhőmérséklet napi átlaga a jövő hét elejétől már meghaladhatja a 15 fokot, ami tovább nehezíti a talaj kiszáradásának folyamatát.

Nagy kihívás előtt

Összességében, a száraz talaj és az alacsony csapadékmennyiség súlyos kihívást jelentenek a mezőgazdasági termelők számára, és komoly hatással lehetnek a termés mennyiségére és minőségére az elkövetkező időszakban.