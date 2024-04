Mindenki kedvenc tengerésze, Popeye igazán boldog lenne attól a látványtól, ami a szemünk elé tárult a Pécsi Vásárcsarnokban, hiszen az asztalok rejtettek bőven spenótot, ami egy igazi tavaszi csemege.

Popeye elégedett lenne a vásárcsarnokkal

Fotó: Laufer László

Hazánkban még nem annyira népszerű Popeye kedvence, de azért néhányan már vásárolják

Hazánkban még most sem tartozik az igazán népszerű ehető növények közé a spenót, de az viszont senkit sem lep meg, hogy az Amerikai Egyesült Államokban nagyot ugrott a népszerűsége az 1930-as években. Ennek oka pedig egyszerű: a népszerű Popeye, a tengerész című rajzfilm, amelyben a címszereplő ezt a szuperzöldséget eszi, amitől szuperereje lesz. A fogyasztásától a mesehősnek vasöklei lettek, viszont az a hiedelem, miszerint jelentős a vastartalma, csupán egy tévedés eredménye. Egy kutató, amikor a zöldségek vastartamát vizsgálta, köztük a spenótét, véletlenül ennél a növénynél eltévesztett egy tizedesvesszőt, így lett a spenótnak tízszer nagyobb a vastartalma, mint amennyi igazából van neki. De ez ne akadályozzon meg senkit a fogyasztásában, hiszen így is nagyon egészséges.

De térjünk is vissza a Pécsi Vásárcsarnokba, ahol most nem volt akkora tömeg, mint húsvét előtt, de azért így is akadt jó pár vásárló, csak most már fonott kalács helyett kenyér került a bevásárlószatyrokba, és a klasszikus vásári kosárba, de volt, aki retro csíkos szatyorral grasszált a sorok között, és abba tette a hétvégi családi ebédhez szükséges hozzávalót.

Sokan a spenótból is vásároltak, ami ugyan még nem cáfolja azt a tényt, hogy hazánkban annyira nem népszerű Popeye kedvenc csemegéje, de már ezt az érdeklődést is jó volt látni eziránt a méltatatlanul figyelmen kívül hagyott növény irányába.

Egyébként a spenót, ami vitaminokban és antioxidánsokban is gazdag, nagyon sokféleképpen felhasználható. Tökéletes hozzávaló egy tésztás egytálételhez, salátához, de készíthető belőle főzelék és sós pite is.