A Magyar Közút egy közleményt adott ki, arra kéri a közlekedőket, hogy az autósok a következő napokban ne parkoljanak fák alá, utazásukat pedig úgy időzítsék, hogy lehetőség szerint a viharos széllökések idején ne legyenek az utakon, hiszen nemcsak az országos közutak menti, hanem azon túli területekről is kidönthet egészséges, ép fákat is a szél, illetve ágleszakadások is nehezíthetik majd a közlekedést.

Forrás: OMSZ

– A viharos szél miatt csak megfelelő műszaki állapotú, a téli időjárási körülményekre felkészített gépkocsival keljenek útra. Az autóba tankoljanak a szokásosnál több üzemanyagot és vigyenek magukkal feltöltött mobiltelefont. Ha valaki bajba jutott autóst, gyalogost lát, hívja a 112-es segélyhívó számot

– írta lapunkhoz eljuttatott közleményében a Katasztrófavédelem.

Milyen károk keletkezhetnek?