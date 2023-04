Orvosmeteorológia

Pénteken egyre nagyobb területen fog érvényesülni hidegfronti hatás, de kezdetben keleten, északkeleten még melegfronti tünetek is jelentkezhetnek. Emiatt fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás-ingadozás, keringési panaszok és alvászavarok is előfordulhatnak, ugyanakkor a keleti, északkeleti tájakon élők kezdetben migrént, tompaságot, dekoncentráltságot és gyulladásos jellegű panaszokat is tapasztalhatnak. A szelesebb tájakon élők körében fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. Alacsony lesz hő- és komfortérzetünk, a felhős, borongós, esős idő miatt lehangoltak, kedvtelenek lehetünk. Öltözzünk melegen, rétegesen! Figyeljünk oda immunrendszerünk erősítésére! Fogyasszunk gyümölcsöket, zöldségeket, valamint ügyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre!