Várható időjárás Baranyában (forrás: köpönyeg.hu)

Hétfő

A többórás napsütést gomolyfelhők zavarják, és elszórtan továbbra is előfordulhat zápor. A nap első felében erős lesz az északnyugati szél. 9-14 fok valószínű.

Kedd

A kezdeti napsütés után délutánra erősen megnövekszik a felhőzet, de estig még nem lesz csapadék. Nagy területen erősödik meg a délkeleti szél. 15 fok köré melegszik a levegő.

Szerda és csütörtök

Erősen felhős időre van kilátás, és mindkét nap elszórtan fordulhat elő záporeső. A déli szél nagy területen lehet erős. 17-22 fok köré erősödik a nappali felmelegedés.

Orvosmeteorológia

Erős hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.