Tűzesetek

A hosszúhétvégén legtöbb esetben szabadtéri tüzekhez riasztották a megye tűzoltóit. Pécsett, Dunaszekcsőn, Egyházasharasztin, Piskón, Szentlőrincen, Pogányban, Gerényesen, Gyöngyösmelléken, Szalatnakon, Bostán és Versenden is aljnövényzet, gaz égett.

Csütörtöktől visszavonásig tűzgyújtási tilalom van érvényben az egész országban.

A csapadékmentes időjárás miatt nagy a szárazság, ezért amíg ki nem zöldül a természet, a legkisebb figyelmetlenség is könnyen hatalmas tűzhöz vezethet.

A legtöbb szabadtéri tűz kerti zöldhulladék-égetés miatt keletkezik, holott erre nincs mindenhol lehetőség. Csak ott szabad elégetni a kerten belül összegyűlt száraz növényt, ahol ezt az önkormányzat rendeletben engedélyezi. Ahol nincs ilyen önkormányzati rendelet, ott tilos. Tarlót égetni sehol sem szabad.

A tüzek megelőzése érdekében a dohányosok ne dobják el az égő cigarettacsikket. Ahol engedélyezik a kerti zöldhulladék-égetést, ott csak az önkormányzati rendeletben meghatározott időben szabad ezt végezni. Mindig legyen a közelben víz és egy szerszám, amellyel kordában lehet tartani a tüzet.

03.11.

Elektromos zárlat okozott tüzet Pécsett. Pénteken délután érkezett jelzés a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra, mely szerint az Ifjúság útján egy hatodik emeleti társasházi lakásból füst dől ki, valamint lángok csapnak ki az ablakon. A pécsi hivatásos tűzoltók hat gépjárművel vonultak a helyszínre, és megkezdték a hatodik emelet feletti lakók menekítését, amit nehezített, hogy a lépcsőház füsttel telítődött, ezért folyamatos szellőztetésre is szükség volt. A tűz oltását létrára szerelt sugárral kezdték meg a tűzoltók, közben folyamatosan vizsgálták át a lakásokat. A tűz a konyhában keletkezett, ami az előszobába is átterjedt. A konyha teljesen kiégett, a szellőző megsemmisült, a lakás kormozódott. A tűz átterjedt a hetedik emeleti lakás konyhájába, amit az egység eloltott. A felső szinten levő lakásokra nem terjedt a tűz. Összesen tíz lakót kellet kimenekíteni, hármat pedig elzárkóztatni. Tűzvizsgálatra okot adó körülmény nem merült fel, a tüzet vélhetően elektromos zárlat okozhatta.

03.12.

Személyautó égett egy udvaron Pécsett, a Pipitér úton szombat délelőtt. A tűz továbbterjedt a jármű környezetében lévő száraz növényzetre, valamint egy pajtát is veszélyeztetett. A tűzoltók két sugárral oltották el a lángokat. Az eset során személyi sérülés nem történt, a tűz lakóépületre nem terjedt át.

03.13.

Csaknem száz köbméter műanyag szemét kapott lángra Pécs határában, a Bogádi útnál. A tűz elektromos vezetéket és házakat is veszélyeztetett. A pécsi, a siklósi és a komlói hivatásos tűzoltókat riasztották a káresethez, de a helyszínre vonult a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat, a mobil labor és Palkonyai Önkéntes Tűzoltó Egyesület is. Így összesen tíz tűzoltó gépjármű érkezett a káreset helyszínére. A műanyag hulladék több, mint száz méter hosszan, huszonöt méter szélességben terület el, ennek közel harmada égett. Az egységek hét vízsugárral, a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett oltották a tüzet. Két munkagép is dolgozott a káreset felszámolása során, a még meg nem gyulladt szemétkupacokat választották el az égőtől, valamint terítették szét. Az eset során személyi sérülés nem történt, lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség. A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat az eset jellegére tekintettel tűzeseti helyszíni szemlét folytatott le.

Családi ház hátsó udvarában lévő fa szerkezetű terasz égett teljes terjedelmében Pécsett, a Nagyvárad utcában vasárnap délután. A pécsi hivatásos tűzoltók légzőkészülékben két sugárral eloltották a tüzet, melyben a terasz, a teraszajtó és ablakok károsodtak. A tűzoltók az épületet áramtalanították és átvizsgálták. A palatetőt az esetleges izzások megszüntetése miatt megbontották.

03.14.

Személyautók lángoltak Pécsett, egy József Attila utcai tízemeletes épület parkolójában. A tűz átterjedt az épületre is – károsodott az épület szerkezete, a bejárat melletti födémrész kb. tizenöt négyzetméteren és a homlokzati hőszigetelés kb. huszonöt négyzetméteren. A lépcsőházba kis mennyiségű füst jutott be, összesen tizennyolc fő hagyta el ideiglenesen az ingatlanát. A pécsi hivatásos tűzoltók két sugárral fékezték meg a lángokat. A tűz keletkezési okának megállapítására tűzvizsgálati eljárást indított a Baranya megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat.

Műszaki mentések

03.11.

Fürdőszobában elhelyezett, nyílt égésterű gázkazánból szén-monoxid áramlott vissza a lakótérbe Szentlőrincen, a Vörösmarty utcában. A szigetvári hivatásos tűzoltók az ingatlanban alacsony szén-monoxid koncentrációt mértek. A lakót a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállították. A gázszolgáltató a készüléket kizárta a hálózatból.

03.13.

Fának csapódott egy személyautó Villányban vasárnap délután. A járműben csak a sofőr utazott, aki a tűzoltók kiérkezése előtt kiszállt. A mentősök vizsgálatok céljából kórházba szállították. A villányi hivatásos tűzoltók kéziszerszámokkal áramtalanították az autót, illetve biztosították a helyszínt. A mentés idején félpályás útzár volt érvényben.

03.15.

Megcsúszott, majd a tetejére borult egy autó tegnap kora délután Komlón. A helyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A kocsiban csak a sofőr ült, akit a mentőszolgálat munkatársai könnyű sérülésekkel kórházba szállítottak.

Árokba hajtott egy személyautó kedden este Pogányban. A járműben csak a sofőr utazott, könnyű sérüléseket szenvedett. Az esethez a pécsi hivatásos tűzoltókat és a Pogányi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet riasztották, akik áramtalanították a személyautót.