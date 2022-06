Olvasónk jelezte tegnap este, hogy az egyik pécsi bevásárlóközpontnál, a Zsolnay úton nagy rendőrségi jelenlét volt. Elmondása szerint fegyveres kommandósok golyóálló mellényben vettek közre egy luxusautót. A rendőrség akkori megkeresésünkre egy rövid választ küldött, hogy egy bűncselekmény miatt intézkedtek, bővebb felvilágosítást nem adhatnak.

Ma délután egy rövid hír jelent meg az esettel kapcsolatban a rendőrség honlapján. Ebben beszámoltak róla, hogy a Terrorelhárítási Központ egységei június 28-án a délelőtti órákban Feked külterületén fogtak el egy 32 éves, valamint egy 24 éves pécsváradi férfit, akik éppen az általuk létesített kábítószergyanús ültetvényre érkeztek ki locsolni. A területről 311 tő kannabiszt, valamint a növények gondozásához szükséges eszközöket foglaltak le a rendőrök, illetve kiderült az is, hogy a növényi egyedeket közösen gondozták és az ültetvényhez szükséges eszközöket, magokat közösen szerezték be.

Forrás: police.hu

A bűncselekménnyel összefüggésben a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság „Mecsek” Közterületi Támogató Alosztályának munkatársai Pécsett egy 24 éves helyi férfit, valamint egy 28 éves pécsváradi férfit is elfogtak. A gyanú szerint a 28 éves férfi 2021 októberétől anyagi haszonszerzés céljából rendszeresen értékesített kábítószernek minősülő anyagokat Baranya megye területén. A rendőrök a férfi pécsváradi otthonában is kutatást tartottak, ahol további 327 tő különböző fejlettségi fokozatban lévő kannabisz növényt találtak, és foglaltak le. Az anyagok továbbértékesítésében rendszeresen részt vett a 24 éves pécsi férfi is, akinek a lakásában bruttó 224 gramm kábítószergyanús anyagot foglaltak le.