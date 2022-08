Az embercsempészek Baranyában is többször próbálkoztak, idén júliusig tizenkettőt fogtak el közülük a megyében. A legnagyobb migráns csoportot február elején tartóztatták fel Homorúdnál, ahol húsz férfit próbált nyugatra csempészni egy török sofőr, akinek két másik török férfi segített. Ők egy másik kocsiban ülve kísérték a szállítmányt. A baranyai rendőrök nemcsak a megyében érnek el kimagasló eredményeket az embercsempészek elleni harcban, hanem az ország más területén dolgozó kollégáiknak is segítenek. Több olyan információjuk is volt az elmúlt napokban, amelyek révén embercsempészek kezén kattant a bilincs.